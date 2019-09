Gonzalo Caballero defiende que con un gobierno socialista en España las cuentas de las autonomías tendrán "un aliado"

Publicado 02/09/2019 14:16:23 CET

Censura que Montoro (PP) no solucionase el problema de la financiación cuando era ministro en un gobierno en "plenitud" de funciones

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSdeG, Gonzalo Caballero, ha defendido que con un gobierno socialista en España las cuentas de las autonomías "van a tener un aliado" y ha incidido en que el actual Ejecutivo estatal, "en funciones y con unos presupuestos prorrogados", "no tiene las condiciones y la capacidad de poder actualizar las entregas a cuenta".

"No hay ninguna decisión de agravio sobre la Comunidad gallega, no hay ni un posible victimismo por parte de Feijóo, es el falso victimismo de quien no se quiere hacer responsable de sus decisiones", ha manifestado en una rueda de prensa ofrecida este lunes junto al portavoz parlamentario del PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga.

En la misma jornada en la que la Xunta ha presentado un informe de su asesoría jurídica que asegura que "el sistema de financiación autonómico debe ser cumplido por el Gobierno estatal con independencia de que se encuentre o no se encuentre en funciones", Caballero ha recordado que el que el que fuera titular de Hacienda en el ejecutivo de Rajoy, Cristóbal Montoro, "no tomó medidas para solucionar" este asunto pese a ser ministro de "un gobierno en plenitud de funciones".

Asimismo, ha recordado que la Abogacía del Estado considera que "no se puede hacer el doble giro de tener un gobierno sin presupuestos" y actualizar las entregas a cuenta. "Cualquiera puede entender que haya dificultades legislativas para que un gobierno pueda disponer de las cuentas públicas sin pasar por el Congreso", ha señalado.

En este sentido, ha acusado a la Xunta de Galicia de actuar "con falsa lealtad" ante las instituciones del Estado. "El Gobierno de España es un gobierno plenamente comprometido con las autonomías", ha subrayado el dirigente socialista, que asegura que el "único gobierno posible que garantiza el modelo del Estado de las autonomías" y su financiación, es el del PSOE.

"Nadie va a restar un ápice de euro que le corresponda a las comunidades mientras Pedro Sánchez presida el Gobierno", ha incidido el líder del PSdeG, que ha recordado que "el PP y sus aliados de la derecha" se opusieron a los presupuestos generales del presentados por el PSOE, que "permitían 7.000 millones más al conjunto de la financiación autonómica".

En este sentido, ha considerado que "si de aquí al 23 de septiembre se aclara el escenario" político y "hay investidura" en este mes, "las entregas a cuenta se podrán agilizar". "Solo habrá que saltar el obstáculo de que no hay presupuestos pero podrá hacerlo un gobierno con plenitud de funciones", ha indicado.