Gonzalo Caballero (PSdeG) avisa a En Marea que un 'no' a los PGE será una "bofetada" a los gallegos

Publicado 27/01/2019 16:27:41 CET

El secretario xeral del PSdeG ha retado a "Feijóo a que diga qué mejoras para Galicia hacen falta para que el PP en Madrid vote a favor de los presupuestos"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, ha reivindicado el "compromiso social" de los Prespuestos Generales del Estado presentados por el Gobierno de Pedro Sánchez, que "todos los progresistas" y los "ciudadanos de izquierdas" saben que son "positivos" para Galicia, y ha advertido a En Marea sobre las consecuencias de que no los apoyen.

"Los presupuestos deben salir adelante, y respaldar una enmienda a la totalidad a estos presupuestos sociales será una bofetada a la ciudadanía en Galicia y en España", ha remarcado Gonzalo Caballero, en una entrevista en la Radio Galega recogida por Europa Press.

Ante el anuncio de En Marea de que votarían en contra, incluso rompiendo la disciplina de grupo de Unidos Podemos, en caso de que no se introduzcan cambios en los Presupuestos en lo que respecta a Galicia, Gonzalo Caballero ha defendido las cuentas presentadas por el PSOE, que son "lo mejor que le puede ocurrir a los ciudadanos" tras los "recortes y corrupción del PP y su campaña de difamación al Gobierno".

Gonzalo Caballero ha agregado que "PP con Vox y Ciudadanos quieren llevar la ultraderecha al Gobierno de España y los progresistas y la ciudadanía saben que hay un Gobierno que está gobernando bien".

"FALACIA" DE FEIJÓO

Pero las críticas de Caballero también se han dirigido hacia el PP y al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, al que ha retado a demostrar que el PP votaría a favor en Madrid si se introdujeran cambios en los presupuestos para Galicia.

"Es la gran falacia de Feijóo y no voy a entrar en la trampa de la derecha", ha subrayado Caballero, que ha acusado al presidente de la Xunta de "estar entregado al pacto del PP con Vox".

"Reto a Feijóo a que ponga los intereses de los gallegos por encima de los de Casado y de Voz y que diga qué condiciones necesita para que el PP apoyo los PGE", ha ironizado.

PRESUPUESTOS QUE SUBIRÁN INGRESOS A "UN MILLÓN DE GALLEGOS"

Gonzalo Caballero ha defendido los presupuestos, por ser "realistas" frente a los del PP que consignaba pero dejaba sin gastar "2.000 millones de euros con la connivencia de Feijóo".

En cifras, ha destacado la subida que beneficiará a "cerca de 700.000 pensionistas" a los que Rajoy enviaba una carta diciendo que "solo" se las podía revalorizar el 0,25%, o las mejoras que afectarán a casi 200.000 autónomos y el incremento para 150.000 empleados públicos o para 70.000 ciudadanos con ingresos mínimos, así como las cuantías destinadas a educación o a becas.

"Hay más de un millón de gallegos que verán cómo sus ingresos mensuales directos se van a incrementar con estos presupuestos", ha agregado.

A mayores, ha puesto en valor inversiones como las que confirman "el compromiso con la llegada del AVE" o los 4.300 millones que llegarán a Galicia por la construcción de las fragatas en Navantia.

"TODOS LOS SOCIALISTAS APLAUDEN EL COMPROMISO SOCIAL DE LOS PGE"

Pero Gonzalo Caballero también ha minimizado las críticas de cargos socialistas a los PGE. Reconoce que "puede haber matices" pero que en su conjunto "todos los socialistas gallegos aplauden el compromiso de estos presupuestos".

"No voy a entrar en la trampa que quiere hacer la derecha, cuando no gusta un grano de arena no es que la playa no esté bien acondicionada, es que habrá que cambiar ese grano de arena", ha simbolizado.

En todo caso, ha valorado que "habrá que seguir el proceso de tramitación" y que "habrá que trabajar arreo", mostrándose convencido de "que es muy positivo que se pueda mejorar aquello que es mejorable".

ELECCIONES EN MAYO

Ante la doble cita electoral de mayo, con las europeas y las locales, Gonzalo Caballero ha admitido que, de momento, el PSOE no ha abordado la elección de candidatos al Parlamento porque están "en el proceso de elección" para los 315 municipios gallegos.

De cara a la convocatoria con las urnas, se muestra optimista ante la capacidad de los socialistas de "crecer electoralmente", ante votantes que creen que el PP abandonó las posiciones moderadas y galleguistas y otros de las Mareas que han creen que "en gestión de las mareas son incapaces".

"Nosotros vamos a jugar desde la izquierda a recoger los votos de todos aquellos electores que son conscientes de que en clave municipal, de que en clave gallega, el Partido Popular abandonó la moderación y las Mareas tienen problemas de gestión", ha concluido.