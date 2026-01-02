La gripe en Galicia registra una intensidad baja y tendencia decreciente

Archivo - Centro de salud Concepción Arenal, en Santiago de Compostela. - EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consellería de Sanidade ha publicado en su página web el informe

de actividad de las infecciones respiratorias agudas correspondiente a la semana 52 del año (del 22 a 28 de diciembre), en el que señala que la actividad gripal en Galicia registra una intensidad baja con tendencia decreciente.

Respecto a la semana anterior, se registra un descenso en la tasa de consultas por gripe en atención primaria de un 22,7%. Así, esta tasa se sitúa en 80,2 consultas por cada 100.000 habitantes. El grupo con la mayor tasa de consultas continúa siendo el de 0 a 4 años (186,7 consultas por 100.000 habitantes), seguido por el de 5 a 19 años con 104,6 consultas por 105 habitantes.

En cuanto a las áreas sanitarias, la tasa de consultas fue inferior en todas respecto a la semana anterior. En cuanto a los ingresos hospitalarios, en la última semana ingresaron 343 personas con gripe confirmada, un 10% menos que la pasada semana (383 ingresos).

El descenso en la tasa de ingresos se observó en la mayoría de los grupos de edad, a excepción de los niños de 0 a 4 años en los que aumentó un 124,5%, volviendo a experimentar tasas similares a las de semanas previas. Además, el grupo de 80 y más años representa la tasa de ingresos más elevada con 64,8 ingresos por 100.000 habitantes.

Por áreas sanitarias, la tasa de ingresos descendió en la mayor parte de ellas excepto en la de Pontevedra-O Salnés y en la de Vigo, donde se incrementó un 9,6 y un 8,5% respectivamente.

En lo que va de temporada de la gripe se notificaron 2.813 ingresos, la mayoría de ellos con virus tipo A.