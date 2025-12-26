La gripe se mantiene en Galicia en intensidad media con tendencia decreciente

Archivo - Vacuna de la gripe - EUROPA PRESS/CONSEJERÍA DE SALUD - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La gripe se mantiene en Galicia con una intensidad media y con tendencia decreciente, según ha publicado la Consellería de Sanidade en su informe de actividad de las infecciones respiratorias agudas correspondiente a la semana del 15 al 21 de diciembre.

Según los datos recogidos por el servicio de vigilancia epidemiológica de la Dirección Xeral de Saúde Pública, ya se ha alcanzado el pico de la ola epidémica de la gripe.

Respecto a la semana anterior, se registró un descenso en la tasa de consultas por gripe en atención primaria de un 5%. Esta tasa se sitúa en 103,7 consultas por cada 100.000 habitantes.

El grupo con la mayor tasa de consultas continúa siendo el de 0 a 4 años (250,3 consultas por 100.000 habitantes), seguido del de cinco a 19 años, con 155,4 consultas por 100.000 habitantes.

En cuanto a áreas sanitarias, la tasa de consultas fue inferior en todas ellas respecto de la semana anterior. En cuanto a los ingresos hospitalarios, en la última semana ingresaron 339 personas con gripe confirmada, un 12,6% menos que la pasada semana (387 ingresos).

El descenso de la tasa de ingresos se observó en todos los grupos de edad, "siendo muy significativo en el grupo de 0 a cuatro años (77,7%). El grupo de 80 y más años representa la tasa de ingresos más elevada con 63,6 ingresos por 100.000 habitantes, aunque disminuyó un 50% respecto a la semana 50.

Por áreas sanitarias, la tasa de ingresos bajó en todas menos en la de Santiago, donde ha permanecido estable, y en la de Ourense, donde ha aumentado un 25,3%.

En lo que va de temporada de la gripe se notificaron 2.426 ingresos, la mayoría de ellos con virus tipo A.