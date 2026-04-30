Gritos de "traidora" a la edil tránsfuga y lanzamiento de monedas obligan a suspender unos minutos el pleno de Lugo

Lugo. Pleno ordinario del mes de abril del Concello de Lugo, el último previo al debate de moción de censura que se celebrará el próximo día 7 de mayo. Varios cientos de personas protestan en el exterior. - CARLOS CASTRO/EUROPA PRESS

LUGO, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pleno ordinario del Ayuntamiento de Lugo ha sido suspendido durante unos minutos en la tarde de este jueves por el alcalde, Miguel Fernández (PSOE), ante los gritos del público asistente de "traidora" y "sinvergüenza" a la edil tránsfuga, la exsocialista María Reigosa, después de que avanzase su apoyo a la moción de censura que llevará a la alcaldía al PP.

El regidor, que ha mandado desalojar a las personas que gritaban contra Reigosa, también ha llamado al orden en varias ocasiones al popular Antonio Ameijide.

La suspensión se ha producido tras una intervención de la portavoz del PP, Elena Candia, quien ha sido interrumpida varias veces por ruidos de silbatos.

Alguno de los asistentes han lanzado monedas entre gritos de "carroñeros". "¿Nos quieren silenciosos? Pues no", ha clamado una persona del público, en donde se podía leer en una pancarta: 'Xudas vendeuse por 30 moedas'.

La interrupción se ha producido pasada media hora y, toda vez que la Policía Local ha desalojado a los vecinos, se ha retomado la orden del día.

El pleno se ha iniciado con la toma de posesión de Eugenia Iglesias Vargas como concejala socialista en relevo de la fallecida Olga López Rocamonde.

Mientras, cientos de personas protestan en el exterior de la casa consistorial contra la moción de censura prevista para el próximo jueves, 7 de mayo.