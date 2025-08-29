Un grupo de orcas mete en problemas a un velero que navegaba por Sanxenxo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de orcas ha provocado problemas a un velero que navegaba por el entorno de Sanxenxo (Pontevedra), con tres personas a bordo. Todas están ilesas y pudieron controlar ellos mismos la situació si necesidad de asistencia externa.

Según ha informado el 112, alrededor de las 19.30 horas, una de las tres personas que navegaba abordo del velero, cerca de las Islas Ons, llamó al 112 e informó de los hechos: habían sufrido un ataque por parte de orcas, lo que provocó una vía de agua en la embarcación, que había quedado sin gobierno.

El servicio dio aviso a Salvamento Marítimo y al Servizo de Gardacostas de Galicia, que envió al remolcador Irmáns García Nodal. Al mismo tiempo, también se informó a la Guardia Civil, Policía Local y al GES de Sanxenxo.

Finalmente, la tripulación del velero no necesitó ayuda externa.