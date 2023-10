Los grupos de la Cámara gallega acuerdan rechazar el "bloqueo" del CGPJ

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los grupos de la Cámara gallega han llegado a acuerdo sobre una iniciativa defendida por el PSdeG que pedía rechazar el "bloqueo" del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y recordar a las fuerzas con representación en las Cortes generales la obligación del cumplir la Constitución.

PP, BNG y PSdeG han votado a favor este miércoles de una proposición no de ley defendida en la tarde del martes por la diputada socialista Paloma Castro, quien atribuyó la situación del órgano de gobierno de los jueces a los "intereses partidistas" del PP. Con todo, pese a las diferencias manifestadas por los grupos durante el debate, todos se han posicionado a favor del texto.

En concreto, en su intervención, Paloma Castro, que ha afeó a los populares un bloqueo que "dura ya cinco años" en los que tiene al CGPJ como "rehén" para "chantajear la democracia", acusó al PP de vulnerar la Constitución al negarse a renovar este órgano para "controlar a la cúpula judicial con jueces afines".

También aseguró que el PP sobrepasa todos los límites por una "cuestión de pura supervivencia" en un partido que "utilizó las instituciones para financiarse ilegalmente" y que fue calificado de "organización criminal" por la Udef. Un partido, añadió, que "tiene más de 300 imputados o condenados por corrupción".

Asimismo, instó a los populares a "asumir" que la aritmética parlamentaria no les permite gobernar y a dejar de "instrumentalizar las instituciones". Además, afeó al PP que priorice los "intereses particulares" sin importarle que el bloque "afecte gravemente al funcionamiento de la justicia", impactando directamente en la ciudadanía.

APOYO DEL BNG

En la sesión, el diputado del BNG Iago Tabarés, que presentó una enmienda que no fue aceptada por los socialistas, ya avanzó el apoyo de su formación a la iniciativa al considerar que "por el respeto a los más elementales principios democráticos" urge la renovación de este órgano "previo consenso".

Asimismo, el parlamentario del Bloque sostuvo que esta renovación debe de ser negociada en las cortes por todos los grupos y no por el gobierno y los grupos. "Tiene que ser una negociación entre los grupos, porque la iniciativa corresponde al Congreso y al Senado", subrayó.

POSTURA DE LOS POPULARES

Enfrente, el portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos, aseguró que el PPdeG comparte la necesidad de normalizar la situación de la justicia y de que se lleve a cabo un proceso de despolitización. "Pero no compartimos las descaradas falsedades que contiene el texto expositivo de su PNL", le trasladó a la parlamentaria socialista.

Asimismo, censuró que se responsabilice al PP de la situación. "El PP bloquea cuando está en la oposición y lo equivalente es decir que el PSOE bloquea cuando está en el gobierno", dijo Pazos, que se preguntó "cómo puede ser" su formación la responsable si para el bloqueo son necesarios 141 escaños, una cifra a la que el PP no llega.

Tras acusar al PSOE de llevar a cabo "dos reformas consecutivas" para atender exclusivamente a sus intereses partidistas, sostuvo que el Partido Socialista es el que ha mostrado una "desmedida ansia para manejar la justicia a su interés". "Los partidos mayoritarios incurrimos en errores en el pasado y los debemos asumir pero ningún gobierno ha mostrado la voracidad de Sánchez para convertir la justicia en un instrumento de su poder", afirmó.

Además, dijo que el PP pondrá todo lo que esté en su mano para que este país "no se convierta en la república bolivariano de España". "¿Sabe cuál fue la primera reforma de Chávez? Cambiar la mayoría de elección del Tribunal Superior de Justicia de Venezuela, exactamente lo mismo que quieren hacer aquí", censuró para mostrar su confianza en que "la sociedad española y las instituciones europeas paren este desatino".

OTRAS INICIATIVAS RECHAZADAS

En la jornada del martes también se debatieron otras iniciativas pero no fueron aprobadas. Así, no salió adelante una proposición no de ley a través de la que el PSdeG pedía acabar con la "elevada eventualidad" en el servicio de extinción de incendios.

Además, tampoco fue aprobada otra iniciativa del BNG que pedía instar al Gobierno a demandar la retirada "inmediata" de los planes de ordenación de espacio marítimo (POEM) aprobados por el Consejo de Ministros.