La Guardia Civil intervino cinco jaulas-trampa en establecimientos comerciales de la provincia de Lugo

Destinadas a la captura de animales vivos, son consideradas ilegales al tratarse de métodos de caza masivos y no selectivos

LUGO, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha intervenido cinco jaulas-trampa destinadas a la captura de animales vivos que se encontraban expuestas para su venta en distintos comercios de la provincia de Lugo.

La actuación se enmarca dentro de las inspecciones que los agentes realizan en establecimientos dedicados a la venta de productos relacionados con el campo y el cuidado de animales.

Durante las comprobaciones, se detectó que las trampas podrían considerarse métodos masivos y no selectivos para la caza u otros usos, lo que las convierte en elementos prohibidos por la normativa vigente.

Por este motivo, se procedió a su intervención cautelar, con lo que ha quedado el material a disposición de la autoridad competente. Además, se han tramitado las correspondientes denuncias administrativas, que fueron remitidas a la Jefatura Territorial de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático de la Xunta de Galicia en Lugo.