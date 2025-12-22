Hallan sin signos de violencia el cuerpo sin vida de una mujer en un lavadero de Marín (Pontevedra)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El cuerpo sin vida de una mujer ha sido hallado este lunes en un lavadero de Marín (Pontevedra) sin aparentes signos de violencia, según han confirmado fuentes consultadas por Europa Press.

Por su parte, el 112 Galicia ha informado de que fue un familiar de la fallecida quien alertó a la Central de Emergencias en torno a las 13.30 horas de donde se encontraba el cuerpo y de que este estaba en un lugar accesible.

En concreto, el suceso tuvo lugar en O Pozo, en San Tomé de Piñeiro y estas mismas fuentes han confirmado que se trató de un accidente.

Hasta el lugar de los hechos se desplazó Urxencias Sanitarias de Galicia, agentes de la Policía Nacional, de la Policía Local y los Bomberos de Pontevedra.