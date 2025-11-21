Herida grave una vecina de Santiago de 47 años al caer con su coche desde el Orbital sobre la A-54

Archivo - Ambulancia del 061 Galicia. - 061 GALICIA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una vecina de Santiago de 47 años ha resultado herida grave en un accidente de tráfico en el que ha caído con su coche desde el Orbital, SC-30, a una rotonda de la autovía A-54, en el kilómetro 91.

Según informa la Guardia Civil, la salida de vía a la altura del 0,300 de la SC-30 a las 15,55 horas de este viernes.

La conductora quedó atrapada en el interior del vehículo y fue necesaria su excarcelación por los bomberos.

Hasta el lugar se desplazaron patrullas de Tráfico y servicios sanitarios. Fue necesario cortar un carril de la vía para la excarcelación.