Herida de gravedad una persona en un choque entre un coche y una moto en Lobeira (Ourense)

Archivo - Sede del 112, Axega - 112 - Archivo

OURENSE, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha resultado herida de gravedad esta tarde en una colisión entre un coche y una moto en Lobeira (Ourense), por lo que tuvo que ser trasladada al hospital en helicóptero.

El siniestro se produjo en la carretera OU-1212, en el punto kilométrico 8. El 112 Galicia, que informa del suceso, tuvo conocimiento a las 16.15 horas a través de la llamada de un particular --no implicado--, que alertó del accidente de tráfico y de que había una persona herida.

A continuación, el 112 Galicia informó al Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, al GES de Muíños y a la Guardia Civil de Tráfico.

Una vez en el lugar, el personal sanitario decidió movilizar el helicóptero medicalizado con base en Ourense para el traslado del herido, que presentaba lesiones de carácter grave. Según indicaron los equipos de emergencia, la colisión fue frontal y provocó que uno de los vehículos implicados impactara contra un muro.