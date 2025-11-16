Herida una joven en Vilagarcía por un cuchillo e investigan si fue un accidente

PONTEVEDRA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una joven ha resultado herida en Vilagarcía de Arousa por un cuchillo, por lo que fue trasladada al hospital para curar la hemarrogia causada por el arma. La Policía Nacional investiga ahora lo sucedido para esclarecer si se trata o no de un accidente, como sostienen ella y su pareja, con quien se hospedaba en un hotel.

La joven resultó herida en una pierna, por debajo de la rodilla, por la acción de esta arma blanca, según informan fuentes de la Policía Local, que tuvo conocimiento de los hechos sobre las 09.00 a través de personal del hotel. Sin embargo, el incidente se produjo horas antes, alrededor de las 04.00.

Las mismas fuentes indican que tanto ella como su pareja sostienen que fue un accidente. La herida causada por el arma blanca llevó a que los servicios médicos trasladasen a la joven al hospital, donde fue asistida para curar la hemorragia.

Patrullas de la Policía Local y Nacional acudieron al lugar ante el aviso de lo sucedido. Este segundo cuerpo se encargará de realizar las diligencias necesarias para esclarecer lo sucedido.