Herida una menor en Sanxenxo (Pontevedra) al chocar con su bicicleta contra un coche

Archivo - Ambulancia del 061 Galicia. - 061 GALICIA - Archivo

PONTEVEDRA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una menor ha resultado herida en Sanxenxo (Pontevedra) durante el mediodía de este sábado cuando, mientras cruzaba en bicicleta, impactó contra el lateral de un coche y, en consecuencia, ha tenido que ser trasladada para una revisión médica.

Fuentes municipales han informado del accidente, que ocurrió a las 13.00 horas en la Avenida Rafael Picó, en Portonovo, a la altura de la sede del Club de Piragüismo. La herida cruzaba en bicicleta por el paso de peatones cuando impactó contra el vehículo, que pasaba por el vial en ese momento.

Delante de la menor iba su padre, también en bici, que había cruzado minutos antes. Con el impacto, la herida cayó al suelo y se quejó de dolor en la cadera, por lo que fue trasladada para una revisión.