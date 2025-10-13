Herida en Valga (Pontevedra) una mujer a la que se le descontroló el tractor y acabó atropellándola

PONTEVEDRA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 112 ha informado este lunes de que una mujer ha resultado herida tras ser atropellada por su tractor en Valga (Pontevedra). Los hechos se produjeron en una finca del lugar de Reguengo, en Setecoros.

Según relata el servicio de emergencias, en el momento del accidente la implicada se había bajado del vehículo, pero este se descontroló y acabó hiriéndola antes de caer por un terraplén.

El 112 Galicia tuvo constancia de lo sucedido a través de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que comunicó la salida del helicóptero medicalizado con base en Santiago hacia el lugar poco antes de las 18.30 horas. La mujer permanecía consciente, pero necesitaba asistencia sanitaria urgente.

Ante el siniestro, también se informó a la Guardia Civil, a los Bomberos de O Salnés, al GES de Padrón y a los voluntarios de Protección Civil de Valga.

La herida fue atendida por los servicios sanitarios, que también desplazaron una ambulancia.