Heridas cinco personas en un accidente múltiple en la A-55 a su paso por Mos

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PONTEVEDRA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de cinco personas resultaron heridas en un accidente en el que se vieron implicados tres vehículos a su paso por el municipio pontevedrés de Mos, parroquia de Tameiga, en el kilómetro 10 de la autovía A-55, que une Vigo con la frontera portuguesa.

El 112 Galicia recibió el aviso a las 15,20 horas a través del sistema de emergencia de un teléfono móvil, que contactó automáticamente con el centro de emergencias. Los gestores lograron comunicarse con el propietario del dispositivo, quien informó de que acababan de sufrir un accidente en el que se habían visto implicados tres vehículos y en el que había varios heridos.

Fueron avisados, entre otros, 061, Guardia Civil de Tráfico, la Policía Local y GES de Mos.

Según informó posteriormente el personal sanitario, cinco personas resultaron heridas en el accidente. Dos de ellas fueron atendidas en el propio lugar del siniestro, mientras que las otras tres tuvieron que ser trasladadas a diferentes centros hospitalarios.