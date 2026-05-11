Heridas dos personas en un accidente con cuatro vehículos implicados en Caldas de Reis (Pontevedra)

Archivo - Sala de operaciones del 112 Galicia (Axega). - 112 GALICIA - Archivo

PONTEVEDRA, 11 May. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas este lunes en un accidente con cuatro vehículos implicados registrado en la carretera N-550, a su paso por la localidad pontevedresa de Caldas de Reis.

Tal y como ha informado el 112 Galicia, el siniestro se produjo sobre las 14.00 horas en el punto kilométrico 93 de esta vía, en las proximidades de Carracedo.

Con estos datos, los gestores del 112 dieron aviso de los hechos a los agentes de la Guardia Civil de Tráfico y a la Policía Local, además de a los Bomberos de Vilagarcía, a los efectivos de Protección Civil y al personal de mantenimiento de la vía.

Ya en el lugar, los servicios de emergencias confirmaron que en el accidente se habían visto implicados cuatro vehículos y que dos personas habían sido trasladadas al Hospital Domínguez de Pontevedra por el personal sanitario.

ACCIDENTE PONTEAREAS

Por otro lado, este lunes el 112 Galicia también tuvo constancia de otro accidente, en este caso, en Ponteareas, donde un turismo acabó volcado cerca de la iglesia de Cristiñade, en el lugar de O Outeiro.

Fue el propio implicado quien informó a la central de emergencias poco después de las 17.00 horas indicando que había sufrido un accidente y que, aunque no estaba herido, no lograba salir del habitáculo por su propio pie.

Así, hasta el lugar se desplazaron efectivos del GES-Bomberos de Ponteareas y de la Guardia Civil de Tráfico y se dio aviso a la Policía Local, a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil y a Bomberos de Vigo.

Finalmente, los miembros del GES consiguieron sacaron a la persona por el maletero del vehículo y también fue necesario que se acercara hasta el punto el personal del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 para atenderla, aunque no parecía revestir gravedad.