Heridas dos personas tras una colisión entre una autocaravana y una grúa en O Porriño (Pontevedra)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los equipos de emergencias tuvieron que excarcelar a una persona en un accidente entre una autocarvana y una grúa en el municipio pontevedrés de O Porriño y otra persona necesitó ayuda para poder salir del vehículo.

Según ha informado el 112 Galicia, el suceso se produjo a las 11.35 horas de este sábado en la A-55 a su paso por San Salvador de Budiño y fueron varios los particulares que dieron la voz de alarma. Además, uno de los vehículos obstaculizaba el carril, por lo que afectaba a la circulación.

La central de emergencia alertó al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bomberos de O Porriño, a la Guardia Civil de Tráfico, a la Policía Local y a los efectivos de Protección Civil.