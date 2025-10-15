Heridas dos personas tras colisionar un coche y una moto en Catoira (Pontevedra)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos personas resultaron heridas tras un accidente entre un coche y una moto en la PO-548, a su paso por Dimo, en el municipio pontevedrés de Catoira.

Según la información del 112 Galicia, el suceso se produjo sobre las 10.45 horas de este miércoles y fue un particular el que dio la voz de alarma y pidió asistencia para los implicados.

Las personas que resultaron heridas fueron el motorista y el copiloto del turismo, que tuvo que ser excarcelado. Ambos fueron trasladados al centro hospitalario de referencia.

Hasta el punto se desplazaron los profesionales del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, el GES de Padrón, la Guardia Civil de Tráfico y de Protección Civil.