Heridas tres personas en un choque frontal entre dos coches en Caldas de Reis (Pontevedra)

Archivo - Ambulancia del 061 Galicia. - 061 GALICIA - Archivo

PONTEVEDRA, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un total de tres personas han resultado heridas en una colisión frontal entre dos coches en la N-550, a su paso por Caldas de Reis (Pontevedra). El impacto ha provocado que una de ellas quedase atrapada en el interior de un vehículo y, tras ser liberada, fue trasladada al hospital junto con las otras dos.

El 112 Galicia registró el siniestro antes de las 16.00 horas de esta tarde y, tras recibir la llamada, solicitaron la intervención de los Bomberos de Ribadumia, así como de los voluntarios de Protección Civil de Cuntis, Caldas y Catoira. Agentes de la Policía Local y Guardia Civil completaron el operativo.

Tras examinar la situación de la persona atrapada, los efectivos del parque comarcal procedieron a liberarla con el fin de facilitar el acceso del personal médico. Finalmente, fue trasladada por los equipos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 al Hospital de Montecelo, en Pontevedra, junto con las otras dos personas lesionadas.