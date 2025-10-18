Heridas tres personas en una colisión entre dos coches en Cualedro (Ourense)

OURENSE, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han resultado heridas en una colisión entre dos coches en Cualedro (Ourense), tras lo que fueron trasladadas al hospital. Además, una de ellas tuvo que ser excarcelada del vehículo por los Bomberos de Verín.

El 112 Galicia tuvo constancia del accidente 10 minutos antes de las 11.00 horas, cuando un particular avisó del suceso en el kilómetro 5 da la OU-1018, en la parroquia de Reboredo. Desde el primer momento, el altertador señaló que las tres personas necesitaban asistencia sanitaria y una de ellas permanecía atrapada.

En el operativo participaron Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó el helicóptero medicalizado con base en Ourense, los Bomberos de Verín y la Guardia Civil de Tráfico, así como los servicios de mantenimiento de la carretera.

Los bomberos se encargaron de liberar a la persona atrapada, que era incapaz de abrir la puerta del vehículo. Asimismo, los tres heridos fueron evacuados al hospital de referencia.