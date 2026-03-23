El herido de bala en la reyerta en Lugo la semana pasada recibe el alta y presenta denuncia

Policías acordonan la zona tras una reyerta entre dos familias, en la Rúa Primavera de Lugo, a 18 de marzo de 2026, en Lugo, Galicia. - Carlos Castro - Europa Press

LUGO, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El hombre que resultó herido de bala el pasado miércoles en una reyerta en Lugo ha sido dado de alta este domingo y ha formalizado la correspondiente denuncia ante los agentes de la Policía Nacional.

Los hechos ocurrieron sobre las 14.00 horas del pasado miércoles, cuando se produjo un enfrentamiento entre miembros de dos clanes enfrentados en la calle Primavera, con varios viandantes como testigos.

En el marco de esa reyerta, además de los gritos y amenazas mutuas, una persona efectuó un disparo que alcanzó a un hombre en un pierna y luego huyó en un vehículo.

El incidente, además de movilizar un amplio dispositivo con agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional, obligó a cortar la calzada, ocupada por los integrantes de los clanes.

El único herido fue trasladado al Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA), donde fue atendido mientras los familiares se concentraban en el exterior. Por su parte, el presunto agresor huyó del lugar y continúa en paradero desconocido, según han informado agentes de la Policía Nacional de Lugo, aunque está "plenamente identificado".