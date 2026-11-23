Archivo - Sala de operaciones del 112 Galicia (Axega). - 112 GALICIA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un camionero ha resultado herido este lunes tras salirse de la vía el vehículo en el que circulaba por la autovía A-6, a su paso por la localidad coruñesa de Cambre.

Según ha detallado el 112 Galicia, el siniestro se produjo pasadas las 07.00 horas de este lunes. A esa hora, la central de emergencias recibió dos avisos por un accidente con un camión implicado en el que el conductor permanecía atrapado.

Al tener conocimiento de los hechos, los gestores del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia (CIAE-112) solicitaron la intervención de los bomberos del parque de Arteixo y Betanzos.

Ya en el lugar, los efectivos de emergencias excarcelaron al conductor, que recibió atención sanitaria por parte de los servicios del 061. Además, hasta el punto también se desplazaron agentes de la Guardia Civil de Tráfico.