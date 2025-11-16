Herido grave un conductor tras una salida de vía en A Merca (Ourense)

Salida de vía en A Merca (Ourense), a 16 de noviembre de 2025. - GUARDIA CIVIL

OURENSE, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 82 años, ha resultado herido de gravedad tras una salida de vía del coche que él mismo conducía y por lo que ha sido evacuado en helicóptero al hospital. Con él viajaba una acompañante, que presenta heridas leves.

Según informa la Guardia Civil, que intervino tras el accidente junto a bomberos y Urxencias Sanitarias de Galicia-061, el siniestro se produjo en el punto kilométrico 3.800 de la AG-31, a la altura de A Merca (Ourense).

El suceso, que ha causado heridas graves al hombre, ha derivado en la amputación de un brazo. El conductor, que dio negativo en los controles de alcoholemia realizados, tuvo que ser evacuado en helicóptero al hospital para recibir asistencia médica.