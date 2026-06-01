Herido grave un operario tras caer por el hueco de un ascensor en una obra en Pontevedra

Europa Press Galicia
Publicado: lunes, 1 junio 2026 13:56
Seguir en

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

   Un operario ha resultado herido de gravedad este lunes tras caer por el hueco de un ascensor en un edificio en construcción situado en la calle Eduardo Pondal de Pontevedra.

   Según informa el 112 Galicia, el trabajador herido presentaba un traumatismo craneoencefálico y sufrió una fractura abierta de tobillo tras caer desde una altura de entre 15 y 20 metros, por lo que tuvo que ser trasladado al Hospital de Montecelo en ambulancia.

   Con todo, hasta el lugar se desplazó el Servizo de Urxencias Sanitarias y agentes de la Policía Local, Nacional y de la Guardia Civil.

Contador

Contenido patrocinado