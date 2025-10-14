Herido un joven con arma blanca durante una pelea en Foz (Lugo)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un joven resultó herido con arma blanca en la localidad lucense de Foz durante una pelea en la madrugada de este domingo, tal y como ha confirmado el 112 Galicia.

En concreto, la Central de Emergencias ha detallado que recibió el aviso en torno a las 5.15 horas de este domingo a través de una llamada. El suceso tuvo lugar en la zona del puerto de la localidad y tuvo que intervenir la Guardia Civil.

En este contexto, fuentes del Instituto Armado consultadas por Europa Press han confirmado que el joven herido fue trasladado al Hospital de Burela en ambulancia por un corte en la cabeza con un cuchillo. Con todo, el suceso continúa en proceso de investigación.