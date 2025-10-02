Herido un motorista y su acompañante tras colisionar contra un coche en Moaña (Pontevedra)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un motorista y su acompañante han sido trasladados tras colisionar contra un turismo en la carretera PO-551, a su paso por Domaio, en Moaña (Pontevedra).

Según ha informado el 112 Galicia, el accidente se produjo entre los kilómetros 30 y 31 de esta vía pasadas las 17.10 horas. En ese momento, un particular dio aviso a la central de emergencias para alertar de esta colisión, en la que señalaba que dos personas que viajaban en la moto había quedado tendidos en el suelo.

Así, los operadores del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias solicitaron la intervención del personal del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, así como de los agentes de la Guardia Civil, la Policía Local y los efectivos de Protección Civil.

Ya en el punto, los equipos de emergencia desplazados al lugar confirmaron que ambos motoristas habían sido trasladados al centro hospitalario de referencia para recibir atención médica, uno de ellos en estado grave.