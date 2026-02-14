Herido un motorista al chocar contra un coche en Rianxo (A Coruña)

Archivo - Uno de los últimos vuelos de la médico del helicóptero del 061, decana de Europa, Charo Rua, en el helipuerto del Hospital Provincial de Conxo, a 7 de marzo de 2025, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia (España). - Agostime - Europa Press - Archivo

A CORUÑA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un motorista ha resultado herido al chocar contra un coche en Rianxo (A Coruña), por lo que ha tenido que ser evacuado por los servicios sanitarios en el helicóptero medicalizado con base en Santiago.

El propio personal de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 alertó al 112 Galicia de este accidente pasadas las 13:20 horas de este sábado. En su aviso, según recoge la central de emergencias, informaron de que un coche y una moto acababan de chocar en el kilómetro 9 de la AC-305, a la altura de la parroquia de Asados, de modo que el motorista permanecía inconsciente.

En ese momento, el 061 comunicó que estaba movilizando su helicóptero medicalizado, que después aterrizó en el punto y trasladó al herido al hospital. En el operativo también participaron la Guardia Civil de Tráfico, la Policía Local de Rianxo y los servicios de mantenimiento de la carretera.

CICLISTA ASISTIDO EN PONTEAREAS

Los servicios sanitarios también tuvieron que prestar asistencia a un ciclista que resultó herido en una colisión contra un coche durante la mañana de este sábado en Ponteareas (Pontevedra).

En base a la información proporcionada por el 112, esta persona sufrió un golpe en la cabeza y fue la única herida en este siniestro, que ocurrió en el kilómetro 647 de la N-120, en la parroquia de Areas.