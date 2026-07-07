Herido un motorista tras colisionar contra una furgoneta en O Pereiro de Aguiar (Ourense)

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un motorista ha resultado herido de consideración después de colisionar la moto que conducía contra una furgoneta la localidad ourensana de O Pereiro de Aguiar.

Tal y como ha informado el 112 Galicia, sobre las 15.30 horas la central de emergencias recibió la llamada de un particular que alertaba de un accidente en el kilómetro 3 de la carretera OU-0510, en Loñoá Do Camiño, en Covas. El alertador explicaba que se trataba de un choque entre una furgoneta y una moto y añadía que el motorista estaba herido de gravedad.

Con estos datos, los operadores del 112 dieron aviso al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó un helicóptero medicalizado, a los Bomberos de San Cibrao, a la Guardia Civil de Tráfico, al GES de Pereiro de Aguiar y a los efectivos de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de la localidad.

Una vez en el lugar del accidente, los profesionales sanitarios evacuaron al herido en ambulancia al Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO).