Herido muy grave un motorista de 60 años tras impactar contra un vehículo en la parroquia viguesa de Valladares

Imagen de la moto tras el accidente. - CEDIDA/EUROPA PRESS

VIGO 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un motorista, P.G.I. de 60 años de edad, ha resultado herido muy grave en la tarde de este martes tras impactar contra otro vehículo mientras circulaba por la parroquia viguesa de Valladares.

Según fuentes del 112 Galicia consultadas por Europa Press, los hechos ocurrieron minutos antes de las 14.00 horas en el punto kilométrico 3.5 de la PO-330, a su paso por Valladares.

Allí, un vehículo 'pick-up' habría impactado contra una motocicleta, quedando herido el conductor de la misma.

Por ello, se dio aviso a Urgencias Sanitarias, a la Policía Local, a la Guardia Civil de Tráfico y a los bomberos, aunque la persona estaba liberada y accesible.

Fuentes presenciales han indicado a Europa Press que hasta dos ambulancias tuvieron que atender en la propia carretera al varón, que estaba totalmente ensangrentado.

Finalmente, fuentes del 061 han confirmado a Europa Press que tuvo que ser trasladado al hospital Álvaro Cunqueiro, tras acudir al punto la UVI móvil con base en Mos, tratándose de un varón de 60 años de edad de iniciales P.G.I.