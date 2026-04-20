Herido un operario tras caerle encima un árbol en Cervo (Lugo)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un operario ha tenido que ser evacuado al hospital este lunes tras caerle encima el tronco de un árbol mientras realizaba tareas en el monte en Cervo (Lugo).

Según informa el 112 Galicia, el suceso tuvo lugar a las 15.30 horas y, aunque el operario se encontraba liberado y consciente, fue necesaria asistencia sanitaria.

En el operativo participó la Guardia Civil, la Policía Local de Cervo y Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que lo trasladó al Hospital de Burela.