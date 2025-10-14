Herido un operario al caerle encima un pino mientras realizaba tareas forestales en San Cristovo de Cea (Ourense)

OURENSE, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un operario ha resultado herido al caerle encima un pino mientras realizaba trabajos forestales en el lugar de Ariz, en San Fagundo, en el municipio ourensano de San Cristovo de Cea.

Según ha informado el CIAE 112 Galicia, el suceso tuvo lugar a las 17,30 horas, cuando un compañero del herido alertó de que el hombre había sido golpeado por el árbol. Con todo, explicó que estaba liberado y accesible y que en aquel momento esperaban por la asistencia médica en el margen de la carretera.

Ante ellos, los operadores del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias activaron un operativo en el que participaron Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y los agentes de la Guardia Civil.

Finalmente, el personal sanitario se encargó del traslado del trabajador en ambulancia al Complexo Hospitalario Universitario de Ourense.