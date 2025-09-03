Heridos una madre y su hijo en un incendio en una vivienda particular en Ribeira (A Coruña)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos personas, madre e hijo, han tenido que ser trasladadas al hospital de Barbanza este lunes tras un incendio en una vivienda particular en el municipio coruñés de Ribeira.

Según ha informado el 112, recibió el aviso alrededor de las 19.50 horas, cuando un particular informó del fuego en una vivienda unifamiliar de Sobrido, Oleiros.

Se movilizó entonces a los bomberos de Ribeira y de Boiro, del GAEM de Ribeira y a agentes de la Policía Local.

Al llegar al lugar, los equipos constataron que el incendio ya estaba sofocado, por lo que su actuación se limitó a hacer comprobaciones y a la ventilación de la vivienda. Informaron de que el incendio afectó principalmente a varios muebles de la cocina.

Madre e hijo fueron trasladados por el 061 al centro hospitalario por baja saturación de oxígeno.