Un hombre acusado de intentar asesinar a su madre en 2023 se enfrenta a 12 años de cárcel

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña acoge a partir de las 09.45 horas del próximo martes, 24 de marzo, el juicio contra un hombre acusado de intentar asesinar a su madre en su domicilio, unos hechos por los que se enfrenta a 12 años de prisión.

Según se recoge en el escrito de Fiscalía, los hechos ocurrieron en abril de 2023. La madre se desplazó a Santiago de Compostela, donde tenía su segunda residencia y en la que residía su hijo.

Durante uno de esos días, el acusado se ausentó del inmueble sin decir nada a su progenitora y no regresó. A continuación, la madre volvió a su vivienda habitual en otra localidad coruñesa y, una vez que accedió al interior de la casa, que se encontraba a oscuras, el procesado, oculto en el vestíbulo, la agarró fuertemente, la empujó hacia dentro y comenzó a golpearla "con animo de acabar con su vida".

Para ello, señala el Ministerio Fiscal, empleó una pala con mango de madera acabada con una pieza metálica, con la que propinó "fuertes y repetidos golpes" a su madre hasta que un familiar que observó desde la vía pública cómo la mujer era introducida violentamente en el interior pudo acudir en su auxilio y logró evitar que el acusado acabase con la vida de la víctima.

Como consecuencia de esta agresión, la mujer sufrió heridas en el cráneo, en un hombro y en la mano derecha que requirieron atención sanitaria.

Por estos hechos, la Fiscalía sostiene que procede imponer la pena de 12 años de prisión por un delito de intento de asesinato con agravante de parentesco, así como la prohibición de acercarse a su madre a una distancia inferior a 1.000 metros y de comunicarse con ella por cualquier medio durante 20 años.