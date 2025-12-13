Un hombre es excarcelado tras volcar su coche en Muíños (Ourense)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha tenido que ser excarcelado de su vehículo tras volcar en Muíños (Ourense). El conductor resultó ileso, pero era incapaz de salir del coche.

Tal y como ha informado el 112 Galicia, fue el mismo quien alertó a emergencias, pasados escasos minutos de las 23.45 horas del viernes, cuando acababa de volcar en el kilómetro uno de la OU-1255, en Prado de Limia (Muíños).

Desde el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias se solicitó la colaboración del GES de Muíños, de la Guardia Civil de Tráfico y de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Muíños.

Así, los profesionales del GES se encargaron de liberar al implicado, que no necesitó asistencia sanitaria.