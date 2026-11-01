Un hombre natural de Abadín (Lugo), entre los heridos del accidente ferroviario de Urda (Toledo)

Agentes de la Guardia Ciivil perimetran el lugar del accidente, a 30 de octubre de 2026, en Urda, Toledo, Castilla-La Mancha (España). - Eusebio García del Castillo - Europa Press

LUGO, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Antonio Chao, nacido en el municipio lucense de Abadín y afincado en Alcalá de Henares (Madrid), es uno de los numerosos heridos que ha dejado el accidente ferroviario registrado en Urda (Toledo) el pasado miércoles, según han confirmado familiares y allegados a través de redes sociales.

Chao, natural de la parroquia abadinesa de Galgao, viajaba acompañado de su mujer, que ha sido identificada como una de las 69 personas que han fallecido a causa del siniestro. De otro modo, su marido resultó herido y tuvo que ser trasladado inicialmente a la unidad de cuidados intensivos (uci).

Una de sus dos hijas, la actriz Sheila Chao, confirmó a través de 'Instagram' la situación de sus progenitores. En publicaciones difundidas en la noche del sábado, agradeció la labor de los efectivos policiales y de emergencias implicados en la búsqueda de su madre, que tardó en ser localizada.

También reconoció la labor del personal médico que ha atendido a su padre durante su ingreso en el hospital. Además, Antonio Chao tuvo que ser operado a causa de las lesiones que le provocó el accidente.

Inicialmente, 110 personas fueron hospitalizadas en hasta seis hospitales del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha a consecuencia del siniestro. Con datos de las 08.30 horas de este domingo, 1 de noviembre, un total de 31 personas --tres menos que el sábado-- permanecen ingresadas y otras 79 han recibido el alta.