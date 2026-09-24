Homenaje en la isla de San Simón a los presos y las 'madriñas': "eran lo mejor" del país y "nunca perdieron la dignidad"

Descendientes de presos del campo de concentración de San Simón, observan las Declaraciones de Reconocimiento y Reparación otorgadas por el Gobierno de España, en el acto de homenaje del 24 de septiembre de 2026. - Adrián Irago - Europa Press

Colectivos y familiares llaman a preservar su memoria y la de otros represaliados, porque sin ella "no hay democracia plena" REDONDELA (PONTEVEDRA), 24 (EUROPA PRESS)

Las islas de San Simón y San Antón han sido escenario este jueves del homenaje organizado por el Gobierno de España y el Ayuntamiento de Redondela (Pontevedra), en memoria de los presos que pasaron por el penal y de las 'madriñas', las vecinas de la comarca que, de forma clandestina y solidaria, trataron de ayudarles con ropa de abrigo, comida y sirviendo como puente de comunicación con sus familias.

Las islas tienen la consideración de Lugar de Memoria Democrática desde el pasado mes de agosto y este jueves, el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez; la alcaldesa de Redondela, Digna Rivas; el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco; así como representantes de los colectivos memorialistas; y familiares de los presos y las 'madriñas' han descubierto la placa que acredita esa declaración.

Así, se ha celebrado un acto de homenaje en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática, conducido por el periodista Xabier Fortes, en el que ha habido música, a cargo de Uxía y de la agrupación O Carballo de Cen Pólas, y las intervenciones del escritor Manuel Rivas y de la poeta Olga Novo.

El momento más emotivo de la ceremonia ha sido la entrega a los familiares de 28 presos de las declaraciones oficiales de Reconocimiento y Reparación emitidas por el Gobierno, que declaró ilegales las detenciones, procesos y encarcelamientos, así como las sentencias por las que se condenó a estas personas, "defensoras de la democracia".

Los presos recordados, entre los que había campesinos, abogados, médicos, marineros o maestros, eran militantes de partidos de izquierdas y sindicalistas, y fueron solo algunos de los casi 6.000 presos que estuvieron en esas "islas de terror y dolor" entre 1936 y 1943, de los que medio millar murieron asesinados o víctimas de enfermedades por las penosas condiciones de hacinamiento, epidemias y falta de atención sanitaria en las que tuvieron que vivir.

El homenaje de este jueves se ha extendido también a las conocidas como 'madriñas', mujeres de la comarca de Redondela que, según ha recordado la alcaldesa, Digna Rivas, "tejieron una red clandestina de solidaridad", poniendo en riesgo su propia vida, para hacerles llegar a los presos alimentos, ropa de abrigo o cartas de sus familiares, incluso aunque no los conocieran.

"ERAN LO MEJOR" DEL PAÍS Y "NUNCA PERDIERON LA DIGNIDAD

El secretario de Estado, Fernando Martínez, ha puesto en valor este homenaje, como un "acto de justicia" con las familias de esos presos y de las 'madriñas', y ha subrayado que los relatos de esos represaliados "describen una supervivencia extrema, hacinamientos, terror psicológico, dormían de lado en celdas de piedra, sin higiene... algunos morían de hambre y por la desatención médica".

"El peor momento era la noche, cuando llegaban los guardias con las listas de los presos a los que se iba a fusilar", ha recordado, y ha añadido que, cada día, eran 10 ó 12 fallecidos los que salían de las islas.

Pero, ha remarcado, pese a todo ello, "nunca perdieron la dignidad" y afrontaron el tiempo que les tocó vivir "con la cabeza bien alta". Ellos, sus familias y las 'madriñas', "fueron criminalizados, estigmatizados e invisibilizados y por esto actos como éste les devuelven la dignidad institucional", según ha subrayado.

Tras incidir en que esas personas, que se enfrentaron al fascismo por defender la democracia, "eran lo mejor de Galicia, lo mejor de España", el secretario de Estado ha remarcado la importancia de mantener viva su memoria porque "hoy seguimos siendo hostigados por los bulos, las mentiras y el negacionismo de los herederos de quienes encarcelaron a estas personas en San Simón".

"No nos van a engañar con falsos discursos (...), la memoria no se para, y es el principal antídoto ante la ola reaccionaria que afecta a nuestro país y otros en el mundo", ha subrayado Fernández Martínez, que ha prometido que este Lugar de Memoria Democrática no albergará actos "que desvirtúen el espíritu de la declaración".

"NO HAY DEMOCRACIA PLENA SIN MEMORIA"

En el acto ha intervenido también Guillerme Pérez, del Consello da Memoria Democrática, que ha alertado de que "no hay democracia plena sin memoria" y ha llamado a divulgar lo ocurrido en lugares como San Simón y San Antón para que las generaciones futuras lo conozcan.

Guillerme Pérez ha señalado que la "alegría" por el reconocimiento de este jueves "no será completa" mientras se sigan permitiendo actividades lúdicas en las islas que "menoscaban" la memoria de la víctimas, y ha apuntado directamente a la Xunta por permitirlas, en un "intento de blanquear" lo que ocurrió en ese espacio. Así, ha señalado que permitir ese tipo de actividades "sería impensable" en cualquier otro campo de concentración europeo, y ha remarcado que eso fueron estas islas, "aunque algunos lo nieguen en sede parlamentaria".

María Barros, nieta de uno de los presos (Manuel Barros, redondelano militante del PCE, fue el preso más joven en entrar en San Simón, con solo 15 años), también ha intervenido para recordar a los represaliados y a las 'madriñas' que les auxiliaron, a mujeres como su bisabuela Luciana, o como Josefa, Ernestina, Demetria, Ramona, Carmen, María, Peregrina, Elena, Oliva o Serafina.

En su intervención, el escritor Manuel Rivas ha hecho un alegato en favor de la memoria, especialmente de la memoria afectiva "que no puede ser destruida". "Aquí se quiso ejecutar la derrota de la humanidad", ha proclamado, al tiempo que ha advertido que olvidar lo ocurrido es un "error" que pone a la gente joven a merced del autoritarismo y el negacionismo.

FAMILIARES DE PRESOS

Los familiares de los presos homenajeados han trasladado su satisfacción por el homenaje, pese a que "llega tarde", como han apuntado Ana Belén Moreda, bisnieta de Alfonso Moreda Vázquez (miembro de una familia viguesa que sufrió de forma especialmente cruel la represión), o Román Santalla Agra, nieto de Jaime Agra y sobrino de Luis Agra (vecinos de Lalín, juzgados por rebelión militar y condenados a cadena perpetua).

"Estos homenajes llegan con 50 años de retraso, pero bienvenidos sean (...), llevo 25 años buscando y hace 7 años que recuperé su memoria, supe que estaba Burgos (trasladado desde San Simón), en una fosa común con 800 personas más en el cementerio de San José", ha relatado Ana Belén.

Román Santalla ha explicado que su abuelo pasó unos cuatro años en San Simón y ha coincidido en que "este homenaje llega tarde, pero llega". "Y llega en un momento muy importante, que es absolutamente determinante para el recuerdo de estos militantes republicanos (...), eran demócratas, gente que fue condenada, de la que abusaron sin ningún motivo", ha afirmado.

Por ello, el homenaje, aunque tarde, "llega con tiempo suficiente porque pueden pasar acontecimientos, en términos democráticos, que no deseamos, y después sí que va a ser tarde". "A mí mi abuelo sí me contó muchas vivencias de esta cárcel, las contaba todos los días, los nietos nos criamos en ese ambiente, y así nosotros también criamos a nuestros hijos para que nunca, nunca, se borre el recuerdo de esta gente", ha proclamado.

Manuel Carbia, nieto de Celestino Carbia (alcalde de Valga por Izquierda Republicana y luego por el Frente Popular), recuerda que su padre "no podía hablar" de lo sucedido con su abuelo. "Cada vez que hablaba, pasaba tres o cuatro días en la cama. Y no quiso volver aquí", ha recordado, y ha añadido: "Queremos que se conozca esto... fueron gente que dieron su vida".