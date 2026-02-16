El Hospital da Mariña se ampliará en 3.000 m2 con una inversión de 33,5 millones de la Xunta

Archivo - Hospital da Mariña, en Burela (Lugo). - CIG - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Público da Mariña continúa con su ampliación a través de una segunda y tercera fase de obras que supondrán 3.000 metros cuadrados (m2) más, para lo cual la Xunta invertirá un total de 33,5 millones de euros. La previsión es iniciar los trabajos este 2026, con un plazo de ejecución de tres años toda vez se produzca la adjudicación.

El Consello de la Xunta ha autorizado este lunes la licitación de estas fases 2 y 3 de la reforma, tras una primera fase que supuso 12,5 millones euros. Este centro atiende a 70.000 personas. Cuando concluyan las obras se habrá aumentado en un 50% la superficie que había inicialmente construida --al pasar de 17.600 a 26.000 metros cuadrados--.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha definido como "importante" este acuerdo que también permitirá reformar cerca de 9.500 metros cuadrados, con un incremento relevante de espacio en los servicios de urgencias, Punto de Atención Continuada y UCI, entre otros.

Está previsto la construcción de un nuevo edificio de dos pisos. Albergará en la planta baja la zona de mantenimiento y la unidad de prevención de riesgos laborales. En la planta 1 acogerá el salón de actos y el área destinada a la docencia.

La culminación del plan director del Hospital da Mariña, sumado a obras de mejora energética del centro y la dotación de equipamiento, supondrá una inversión de 50 millones de euros en este hospital comarcal.

REFORMA DE ESPACIOS EXISTENTES

Respecto a los espacios existentes, en la planta baja se crearán nuevos laboratorios y se reformará el área de anatomía patológica y el hospital de día polivalente. Asimismo, se procederá a la mejora del área de las consultas especializadas y de las zonas de cafetería, almacén y vestuarios. En el primer piso, se acometerá la reforma y ampliación de las áreas de admisión, urgencias y de diagnóstico por imagen, la zona de las consultas polivalentes y también los espacios destinados a los cuidados paliativos, medicina preventiva y al área de Hospitalización a Domicilio (HADO).

En el segundo piso, se renovarán los quirófanos de cirugía mayor ambulatoria, las Unidades de Recuperación Postanestésica (URPA) y los servicios de pediatría y UCI.

Las reformas terminan en el tercer y cuarto piso del hospital, con la mejora de las salas destinadas a los médicos de guardia, a las secretarías de servicio, así como los espacios que albergan las instalaciones y los equipos de mantenimiento del centro sanitario. Además, se renuevan todas las instalaciones técnicas y los ascensores del edificio actual.

MÁS DE 19 MILLONES PARA INVESTIGACIÓN EN ACIS

Por otra parte, el Consello de la Xunta ha aprobado el contrato plurianual de gestión de la Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde (ACIS) dotado con 19,4 millones de euros para el periodo 2026-2029, con el objetivo de fomentar la investigación y la formación especializada en la sanidad.

Tiene como meta firmar 60 contratos competitivos que permitan la captación o el retorno de talento, así como impartir 30.000 horas de formación continuada.

La Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde es la encargada de la formación sanitaria especializada. Busca formar más de 2.000 médicos y otros especialistas sanitarios cada año. Este curso presenta el mayor número de plazas de su historia, con 682.

Tiene como objetivos buscar la evidencia científica para sustentar las decisiones del sistema público de salud sobre la incorporación de nuevas tecnologías y nuevas prácticas clínicas. Más de 1.600 investigadores desarrollan su actividad científica en los hospitales y centros de atención primaria del Sergas.