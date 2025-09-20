Hosteleros de Santiago recurren la tasa turística y el Ayuntamiento asegura que se hizo con "todas las garantías"

Archivo - Reunión de la Unión Hotelera de Compostela (UHC), celebrada en la semana de la votación de la tasa turística, en julio de 2025. - UHC - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Unión Hotelera de Compostela (UHC) ha presentado en el contencioso un recurso contra la entrada en vigor de la tasa turística en Santiago, que se producirá el 1 de octubre tras haber obtenido su aprobación en pleno en el pasado mes de julio.

Por su parte, el Ayuntamiento de Santiago, a través de un comunicado, asegura que la redacción de la ordenanza se ha realizado con "todas las garantías" y con un "escrupuloso seguimiento de todos los pasos pertinentes". Así, los servicios jurídicos municipales analizarán el recurso "en detalle" para responder y defender en los juzgados esta ordenanza de ser necesario.

El recurso presentado por UHC se apoya en un informe de la Universidad de Santiago, del que son autores los profesores Miguel Ángel Vázquez Taín, presidente del Consejo General de Economistas de España, y María Bastida, doctora en Organización de Empresas.

Cabe recordar que la tasa turística es, en realidad, una recarga al impuesto de estancia turística aprobado por la Xunta en la Lei de medidas fiscales e administrativas. De esta forma, el trabajo examina la propuesta, tramitación y aprobación de la ordenanza municipal y concluye que el recargo "no está justificado legalmente".

A este respecto, sostiene que la propuesta del Ayuntamiento de Santiago no acredita la "necesidad concreta" de la recarga que exige el artículo 24.2 de la normativa autonómica y emplea "datos dispersos" --tránsito, peregrinos y pasajeros, cita el informe-- para justificarlo.

Por otra parte, el estudio sostiene que no hay déficit fiscal derivado del turismo que justifique el nuevo gravamen. De este modo, señala que el sector ya contribuye "sustancialmente" al financiamiento municipal y que no se calcularon los costes reales de los servicios turísticos.

Además, sostiene que la ejecución de los fondos obtenidos actualmente de estas actividades "es muy baja". En esta línea, otra de las cuestiones que alega el estudio es que "no resuelve el problema del 'sobreturismo'" al gravar a quien pernocta y no al excursionista.

La entidad, según traslada un comunicado, muestra su "preocupación" por la inminente implantación de la tasa. Esto es algo que UHC ya ha expresado durante toda la tramitación de la ordenanza y que ha sido punto de conflicto con el Ayuntamiento, al que le han reprochado numerosas veces "falta de diálogo", lo que el gobierno local ha negado.

RESPUESTA DEL AYUNTAMIENTO

Por otra parte, una vez recibida la notificación del recurso, el Ayuntamiento de Santiago entiende que la admisión a trámite entra dentro de la normalidad de la presentación de un recurso en la correspondiente instancia judicial.

De este modo, los servicios jurídicos municipales analizarán su contenido "en detalle" para responder y defender también en los juzgados esta ordenanza y el propio impuesto.

El gobierno local reafirma que el procedimiento para la elaboración de la ordenanza se hizo con "todas las garantías" y con un "escrupuloso seguimiento" de todos los pasos pertinentes. Además, asegura haber atendido las alegaciones presentadas durante la tramitación, motivo por el que retrasó la entrada en vigor de la recarga al 1 de octubre.

Asimismo, sostiene que la implantación del impuesto responde a un "clamor social" y que, en concreto, los vecinos de Compostela "están a favor del impuesto". Recuerda que la capital gallega lideró la aprobación de la normativa autonómica, que el Ayuntamiento de Santiago negoció con la Xunta durante el 2024.