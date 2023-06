Los hosteleros de Viveiro (Lugo) cuelgan el cartel de completo en el Resurrection Fest: "Estamos al 100%"

El festival cuenta con más de 120 artistas, aunque en las últimas horas la banda británica Sleep Token canceló su actuación



SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La décimo quinta edición del Resurrection Fest, el festival de rock y metálica que se celebra en el municipio lucense de Viveiro entre 28 de junio y el 1 de julio, acogerá a más de 140.000 personas y un movimiento de visitantes que ha colgado el cartel de completo en los establecimientos hoteleros, que "están al 100%".

El portavoz de la Asociación de hostaleiros y comerciantes Beiras de Viveiro, Domingo González, ha explicado a Europa Press que "tienen todo lleno" y que ya había establecimientos que estaban al 90% "desde hace un tiempo" y en las últimas semanas "ya no había sitio".

Este fenómeno, según ha detallado, no solo repercute en Viveiro, sino también en los alrededores de la localidad, como en Burela, Foz, Ribadeo y en la zona de Ortegal.

En Ribadeo, la Asociación Comerciantes Industriales Servicios y Autónomos de Ribadeo ha señalado a Europa Press que la ocupación media ronda entre el 60 y el 90% y hacia el fin de semana es cuando "se nota más".

Así, han notado que la restauración durante varios días "tiene más afluencia de un determinado tipo de público" y hay reservas "para grupos grandes de amigos".

En Viveiro, con todo listo para el festival, González ha puntualizado que no hay habitaciones, los apartamentos turísticos están saturados y también los particulares que alquilan sus casa.

Las zonas de acampada están al 100% durante todo el festival y desde la jornada del lunes "se podía ver muchísima gente por la calle y por los establecimientos".

Ante esa afluencia de visitantes, González ha remarcado que notan muchos turistas que vienen de Portugal, mucha gente que viene del País Vasco y "puedes encontrarte gente de todos los países".

FALTA DE PERSONAL EN HOSTELERÍA

Con todo, ha hecho referencia a una problemática que viven los hosteleros desde hace unos años, y es "una falta de personal terrible" que deja a algunos locales con la mitad de las mesas.

Para paliarlo, ha explicado González, lo que hacen es abrir menos horas o trabajar con menos mesas y menos servicios. Así, ha tomado las palabras de uno de los hosteleros que le explicó que no va a montar la terraza "porque no tiene forma de atenderla", o las mesas supletorias que se ponían en estos días "no va a ponerlas" ante la falta de personal en cocina.

EL CARTEL

La organización del festival ha señalado que esta edición cuenta con más de 120 artistas, bandas de primer nivel, bandas intergeneracionales y grandes cabezas de cartel y con un "buen número de artistas gallegos".

El cartel está encabezado por Parkway Drive, Ghost, Pantera y Slipknot en una edición con cuatro jornadas de música y cuatro escenarios abiertos desde el primer día.

El miércoles, la banda sueca Ghost actuará a las 00,50 horas. Ese día también tocarán grupos como Sylvaine, Dead By April y Display Of Power, entre otros.

El jueves, la banda Pantera actuará a las 00,30 horas y ese día también será el turno de artistas como Carpathian Forest, Alter Bridge y Elegant Weapons, entre otras bandas.

En lo que respecta al viernes, los estadounidenses Slipknot actuarán a las 23,40 horas y, ese día, será el turno también de Lucifer, Papa Roach y Nervosa, entre otras.

Durante esa jornada también estaba programado el concierto de la banda británica Sleep Token que, en las últimas horas, ha anunciado que se cae del cartel. La organización del festival ha explicado que "están buscando un sustituto" y que "están seguros" de que la banda estará de nuevo en el festival.

El sábado, tocará despedir el festival, y actuarán Parkway Drive, a las 00,40 horas, Soulfly, Evile, y Coven, entre otras bandas y artistas.

El broche de esta edición será desde las 02,25 horas hasta las 03,25 horas con dos actuaciones simultáneas, en dos escenarios, de los grupos Me Fritos & The Gimme Cheetos, y Mono.