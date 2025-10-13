Hostipalizado en Lugo un hombre tras ser hallado inconsciente y sangrando frente al after Las Palmeras

LUGO, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo incidente ha vuelto a poner en el punto de mira al after Las Palmeras, en Lugo, después de que este domingo, alrededor de las 10.00 horas, los servicios de emergencia tuviesen que acudir al lugar después de que varios viandantes alertaran de la presencia de un hombre en el suelo, inconsciente y con signos de sangrado frente al local.

Hasta la zona se desplazaron varias patrullas de la Policía Nacional y una ambulancia del 061, cuyo personal sanitario atendió al herido en el lugar de los hechos antes de trasladarlo al hospital para recibir atención médica.

El suceso se suma a la lista de incidentes registrados en las inmediaciones del establecimiento, objeto de reiteradas denuncias vecinales por ruidos, peleas y altercados a altas horas de la madrugada. De hecho, en los últimos días se hizo una recogida de firmas pidiendo el cierre del local y más seguridad para el barrio.

Las fuerzas de seguridad mantienen sobre el local un control constante, con inspecciones periódicas para verificar el cumplimiento de la normativa, que ya cuenta con varias denuncias y detenciones.

La investigación continúa abierta para esclarecer las circunstancias en las que el hombre resultó herido.