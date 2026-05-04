La huelga por el Estatuto Marco llevó a suspender más de 200.000 actos asistenciales en Galicia desde su inicio

Foto de archivo - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

La huelga convocada a nivel nacional por el personal médico contra el Estatuto Marco llevó a suspender más de 200.000 actos asistenciales en Galicia desde su inicio, en el mes de diciembre. Concretamente fueron 209.501 actos médicos.

Consultado por Europa Press, el Sergas ha detallado además que durante la última semana de paro -entre el 27 y el 30 de abril-, el número de actos médicos suspendidos ascendió a 32.735: 817 cirugías; 22.458 consultas hospitalarias; 6.747 consultas en atención primaria; y 2.713 probas.

El departamento sanitario ha incidido en que la atención "urgente y prioritaria" estuvo garantizada duante todo el periodo de huelga y han avanzado que trabajan en la reprogramación de los actos médicos suspendidos, si bien no ha concretado ni la forma ni los plazos de esa reestructuración.