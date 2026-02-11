La huelga que mantienen sindicatos minoritarios vuelve a provocar supresión de varios trenes este miércoles en Galicia

Archivo - Varias personas esperan para coger un tren en la estación de Chamartín-Clara Campoamor, a 20 de agosto de 2025, en Madrid (España). La línea de trenes de alta velocidad entre Madrid y Galicia, cortada hace siete días, vuelve a estar operativa de- Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La huelga en el sector ferroviario, que desconvocaron CC.OO., UGT y Semaf al alcanzar un acuerdo con el Ministerio de Transportes, pero se mantiene por parte de sindicatos como CGT y SF, ha vuelto a provocar la supresión de trenes este miércoles en Galicia.

En concreto, CGT informa de siete trenes suprimidos en la red ferroviaria gallega este miércoles, tercera jornada de paros --solo el lunes estaban convocados también por los sindicatos mayoritarios--.

Son el Vigo-A Coruña de las 5,07 horas (suprimido entre Urzaiz y Redondela), Vigo-A Coruña de las 6,34 horas, Vigo-A Coruña de las 8,00 horas, A Coruña-Vigo también de las 8,00 horas, A Coruña-Vigo de las 9,00 horas y A Coruña-Vigo de las 11,06 horas, así como el servicio 12601 con salida prevista de Ponferrada hacia Ourense para las 6,15 horas.