La huelga de maquinistas deja una jornada sin incidencias en Galicia, con un seguimiento que ronda el 35%, según Renfe

Archivo - Andén vacío durante el segundo día consecutivo sin operativa en la Estación de Tren de Vigo de Vialia, a 6 de febrero de 2026, en Vigo - Adrián Irago - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La huelga de maquinistas convocada por el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (SEMAF) para este jueves, 29 de octubre, ha dejado una jornada sin incidencias en Galicia, de "práctica normalidad".

Según han informado fuentes de Renfe, el seguimiento del paro entre los maquinistas del grupo ha sido, esta tarde, del 34,06%, siendo este porcentaje el más alto de todo el día.

En el turno de noche el respaldo fue del 2,19%, mientras que por la mañana alcanzó el 23,84%.

Informan de que en Galicia se están cumpliendo los servicios mínimos previstos, a excepción de tres circulaciones: un Larga Distancia Lugo-Madrid y dos Regionales A Coruña-Vigo, uno por sentido.

Los viajeros del primero han sido reubicados en otras circulaciones y, en el caso de los Regionales, se ha establecido transporte alternativo por carretera.

Además, recuerdan que como consecuencia de las afectaciones derivadas de la huelga, pueden producirse demoras en algunos servicios. Así ha sido en algunas de las circulaciones del eje atlántico, si bien no han superado los 20 minutos en casi todos los casos.

Renfe recuerda que se han habilitado cambios y anulaciones gratuitos en los servicios programados para hoy y recomienda no viajar cuando sea posible. Asimismo, los viajeros cuyos trenes se vean afectados recibirán información a través de SMS o correo electrónico, mediante los datos de contacto asociados a su reserva.