La huelga de médicos en primaria deja casi 35.000 consultas suspendidas, con un seguimiento esta mañana de un 3,89%

Publicado: miércoles, 11 marzo 2026 14:00
   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

   El seguimiento de la huelga de médicos convocada por O'Mega en el turno de mañana de este miércoles ha sido de un 3,89% según los datos facilitados por la Consellería de Sanidade.

   En lo que va de huelga (siete jornadas contabilizadas), apuntan que se han suspendido 34.942 consultas.

   Por áreas sanitarias, el respaldo en el área sanitaria da Coruña e Cee ha sido del 3,51%; en la de Ferrol, 1,56 %; en la de Santiago de Compostela e Barbanza, 4,59%; en la de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos, 1,81%; en la de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras, 0,60%; en la de Pontevedra e O Salnés, 6,31%; y en la de Vigo, 6,60 %.

