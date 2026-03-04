La huelga de médicos, respaldada esta mañana por casi un 6%, suspendió entre lunes y martes más de 11.000 consultas

Archivo - Sede de la Consellería de Sanidade y del Servizo Galego de Saúde (Sergas), en San Lázaro, Santiago de Compostela. - EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El seguimiento de la huelga de facultativos de atención primaria convocada por el sindicato O'Mega este miércoles en el turno de mañana ha sido del 5,97%, según los datos facilitados por la Consellería de Sanidade. Entre lunes y martes, apuntan, se han suspendido más de 11.000 consultas.

Por áreas sanitarias, el respaldo en el área sanitaria de A Coruña e Cee fue del 4,42%; en la de Ferrol, 9,38%; en la de Santiago de Compostela e Barbanza, 7,14%; en la de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos, 3,25%; en la de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras, 0,9%; en la de Pontevedra e O Salnés, 5,83%; y en la de Vigo, 10,29%.

En un comunicado destacan además que, entre lunes y martes, la huelga ha provocado la suspensión de 11.264 consultas en Galicia. Por ello, desde la consellería instan al sindicato a "sumarse al acuerdo mayoritario" sobre atención primaria para "evitarles a pacientes y profesionales los efectos de un paro indefinido".