La huelga de médicos ronda esta tarde el 2% de respaldo en atención hospitalaria y el 3% en primaria, según Sanidade

Archivo - Sede de la Consellería de Sanidade y del Servizo Galego de Saúde (Sergas), en San Lázaro, Santiago de Compostela. - EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El seguimieno de la huelga de médicos en el turno de tarde de este martes ha alcanzado el 2,28% en atención hospitalaria y el 2,78% en atención primaria, según los datos facilitados por la Consellería de Sanidade. Así, en el conjunto de los dos niveles asistenciales, la huelga ha tenido un respaldo del 3%.

Tal y como recogen en un comunicado, el porcentaje de participación en los siete grandes hospitales del Sergas, en el turno de tarde, ha alcanzado el 2,76%. En cuanto a los comarcales, la huelga no ha tenido seguimiento.

Por centros hospitalarios, el paro ha sido secundado por el 5,56% en el Hospital Universitario Lucus Augusti; el 6,52% en el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense; y el 4,23% en el de Pontevedra. Esta tarde el paro no ha tenido respaldo en los restantes centros.

SEGUIMIENTO ATENCIÓN PRIMARIA

En lo que respecta a la atención primaria, por áreas sanitarias, el seguimiento ha sido del 3,66% en la de A Coruña e Cee; del 1,75% en la de Santiago e Barbanza; del 1,67% en la de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras; y del 5,88% en la de Vigo.

En las áreas sanitarias de Ferrol, de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos, y en la de Pontevedra e O Salnés, no ha tenido respaldo.

En cuanto a las entidades sanitarias como la Axencia Galega de Doazón de Sangue, Órganos e Tecidos (ADOS), la empresa pública de servicios sanitarios Galaria y la Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061, no se ha registrado seguimiento de la huelga.