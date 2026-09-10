Identificado un menor como parte del grupo de personas que portaban armas blancas en O Carballiño

Intervenidos un machete, un cuchillo y una pistola simulada tras un aviso por personas armadas en O Carballiño (Ourense) - POLICÍA LOCAL O CARBALLIÑO
OURENSE, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Policía Local de O Carballiño (Ourense) ha identificado a un menor como parte del grupo de jóvenes que portaban un machete de grandes dimensiones, un cuchillo y una pistola simulada en la calle.
Los hechos se produjeron sobre las 18.20 horas de este pasado miércoles, cuando los agentes se movilizaron a la calle Vicente Risco, en donde localizaron a un grupo de jóvenes que llevaba un machete.
Al percatarse de la presencia policial, los individuos huyeron a pie en dirección a la carretera de Ourense, mientras iban arrojando diferentes objetos a la calle.
La Policía Local mantiene abierta una investigación para identificar al resto del grupo.