Identificado un menor como parte del grupo de personas que portaban armas blancas en O Carballiño

Intervenidos un machete, un cuchillo y una pistola simulada tras un aviso por personas armadas en O Carballiño (Ourense)
Intervenidos un machete, un cuchillo y una pistola simulada tras un aviso por personas armadas en O Carballiño (Ourense) - POLICÍA LOCAL O CARBALLIÑO
Europa Press Galicia
Actualizado: jueves, 10 septiembre 2026 17:41
Seguir en

   OURENSE, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

   La Policía Local de O Carballiño (Ourense) ha identificado a un menor como parte del grupo de jóvenes que portaban un machete de grandes dimensiones, un cuchillo y una pistola simulada en la calle.

   Los hechos se produjeron sobre las 18.20 horas de este pasado miércoles, cuando los agentes se movilizaron a la calle Vicente Risco, en donde localizaron a un grupo de jóvenes que llevaba un machete.

   Al percatarse de la presencia policial, los individuos huyeron a pie en dirección a la carretera de Ourense, mientras iban arrojando diferentes objetos a la calle.

    La Policía Local mantiene abierta una investigación para identificar al resto del grupo.

Contador

Artículos Relacionados

Intervenidos un machete, un cuchillo y una pistola simulada tras un aviso por personas armadas en O Carballiño (Ourense)

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado