Identificado un vecino por cuatro fuegos en Rois (A Coruña) que ya fue detenido en 2024 por otro incendio

Archivo - Vehículo de la Policía Autonómica de Galicia. - XUNTA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un vecino ha sido identificado como presunto autor de un incendio y tres conatos registrados en el municipio coruñés de Rois.

En un comunicado, la Xunta informa de que agentes del Grupo de Investigación de Incendios de la Policía Autonómica (UPA) identificaron a esta persona que ya había sido detenida en 2024 por causar otro incendio forestal. El atestado se remitió al juzgado de guardia de Padrón.

Estos cuatro fuegos en Rois quemaron una superficie de 2,3 hectáreas de monte arbolado en las parroquias de Augasantas y Leroño. En las tareas de extinción participaron medios de la Consellería do Medio Rural.

En lo que va de campaña, hay 13 personas detenidas o investigadas como presuntos autores de incendios forestales.