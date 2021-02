La Iglesia inmatriculó bienes en el 84% de los municipios gallegos

Registró la iglesia más antigua de Galicia, pero también pisos, campos de eucaliptos, bodegas y hasta un palomar y una pista de helipuerto

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Iglesia Católica inmatriculó bienes en 262 de los 313 ayuntamientos existentes en Galicia, el 83,7% del total. Así lo hizo entre 1998 y 2015, a raíz de la reforma de la Ley Hipotecaria llevada a cabo por el Gobierno de José María Aznar.

Y es que las diócesis gallegas realizaron una de cada cinco inmatriculaciones --acción de inscribir por primera vez una finca en el registro de la propiedad-- de las 34.961 hechas en España. Son un total de 7.131 bienes en el caso gallego, solo por detrás de Castilla y León (10.243).

Según el listado elaborado por el Gobierno y enviado al Congreso de los Diputados, la Iglesia registró a su nombre bienes en todos los ayuntamientos de la provincia de Ourense. También lo hizo en 89 de los 93 municipios de A Coruña, salvo en: Ferrol, As Somozas, Cedeira y Cerdido.

Igualmente, en la provincia de Pontevedra hay propiedades inscritas en ese periodo en 40 de los 61 ayuntamientos. No lo hizo en: Arbo, Baiona, Covelo, Crecente, Fornelos de Montes, Gondomar, A Guarda, Mos, Nigrán, Oia, Pazos de Borbén, O Porriño, Portas, Ponteareas, Redondela, Ribadumia, O Rosal, Salceda de Caselas, Soutomaior, Tomiño y Tui.

En lo tocante a Lugo, hubo inmatriculaciones en 41 de 67 ayuntamientos. No se produjeron en: Alfoz, Baleira, Barreiros, Begonte, Burela, Castro de Rei, Cervo, Folgoso do Courel, A Fonsagrada, Xove, Meira, Muras, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, Ourol, Pantón, A Pobra do Brollón, Quiroga, Ribadeo, Ribas de Sil, Ribeira de Piquín, Riotorto, O Saviñao, Sober, Trabada y Triacastela.

De los 7.131 bienes en la comunidad gallega, 2.747 son de uso eclesiástico y los 4.384 restantes son fincas rústicas, viviendas, solares, cementerios y plazas de garaje, entre otros.

PISTA DE HELIPUERTO, EUCALIPTOS Y ALPENDRES

Todo ello en un listado --673 páginas ocupan el apartado de Galicia-- que incluye monumentos como: la Catedral de Santiago; el monasterio de Oseira, en Cea; la pontevedresa iglesia de A Peregrina; museos como el de Arte Sacro de A Coruña; e incontables ermitas y capillas como las del Carmen y San Roque en Lugo. Hasta está la considerada como la iglesia más antigua de Galicia, la de Santa Comba de Bande (Ourense), un templo de origen visigodo que data del siglo VII.

Pero también se inscribieron cuestiones más terrenales: terrenos rústicos, casas, pisos, fincas urbanizables y alpendres.

De hecho, hasta hay desde una pista de helipuerto en la zona del centro de salud de Carballo, una bodega en Ares, un "teleclub" en Ames y en Brión, fuentes en A Laracha y un palomar en Malpica.

A la hora de identificar los terrenos, hay múltiples variables y anotaciones diferenciadas. En Melide, se acota que hay un robledal, pero en Santiso se deja claro que el pinar del Coto do Outeiro es "maderable". Destacan la quincena de eucaliptales en Vimianzo y hasta cuatro montes enteros en O Vicedo. Sin embargo, uno de los títulos en Mañón ya deja claro que es un "terreno improductivo"

Además, la iglesia cuenta con locales comerciales en municipios como Vigo y Narón. Dos ayuntamientos en los que también se pueden encontrar garajes y pisos.

En los incontables bienes de uso eclesiástico se puede observar el convento de clausura de las Agustinas de Vilagarcía, incluso todas las 'estaciones' por las que atraviesa el viacrucis de O Bolo. Hay nichos en Laxe y las ruinas de las casas rectorales de Oza-Cesuras y Cariño. Pero también patrimonio de menor tamaño como el cruceiro de Morás, en Arteixo.

AYUNTAMIENTOS CON MÁS DE UN CENTENAR

Entre los 262 ayuntamientos con inmatriculaciones en Galicia, sobresalen un puñado de ellos que superan el centenar de bienes.

A la cabeza, está A Estrada (Pontevedra), con 184 bienes. En el listado, se pueden encontrar decenas de parcelas en parroquias como Oca y Sabucedo, así como cementerios y templos.

Le sigue: Lalín (Pontevedra), con 179; Allariz (Ourense) y Val do Dubra (A Coruña), ambos con 111 cada uno; Carballo (A Coruña), con 107; y el municipio de Pontevedra, con 102. Pueden verse multitud de ejemplos de terrenos en estos casos.

Chantada (Lugo) cuenta con 100. Mientras, se quedan cerca del centenar los coruñeses de Touro (99) y Vimianzo (98), así como el ourensano de Monterramo (94).

TOP 10 POR PROVINCIAS

Por provincias, los diez ayuntamientos con más bienes registrados en A Coruña son: Val do Dubra (111); Carballo (107); Touro (99); Vimianzo (98); Santiago (80); Oza-Cesuras (70) --en este caso aparecen escrituras tanto en los municipios por separado antes de la fusión como ya unificados--; Outes (65); Cabana de Bergantiños (57); Coristanco (57); así como A Laracha y Boiro, ambos con 54. Sin embargo, una ciudad como A Coruña solo cuenta con 13.

En Lugo, los diez en cabeza son: Chantada (100), Palas de Rei (86), Castroverde (77), Friol (77), Lugo (72), Carballedo (62), Monterroso (53), Antas de Ulla (50), O Incio (49) y Outeiro de Rei (47).

En Ourense, la lista de los 10 primeros son: Allariz (111), Montederramo (94), A Veiga (76), Viana do Bolo (75), A Gudiña (58), Avión (56), Ourense (53), Manzaneda (44), Chandrexa de Queixa (41) y Baños de Molgas (41).

En Pontevedra, son: A Estrada (184), Lalín (179), Pontevedra (102), Cerdedo-Cotobade (82), Vila de Cruces (78), Vigo (66), Vilaboa (57), Rodeiro (57), Moraña (40); así como Moraña y Sanxenxo, ambas con 38.

El Gobierno ya ha expuesto que, a partir de la publicación de este listado, cualquier persona física, jurídica o administración pública que discrepe, puede reclamar alguno de estos bienes, ya sea por "vía administrativa", para que la Administración General del Estado abra la investigación correspondiente o por "la vía de los tribunales", según explicaba esta semana la vicepresidenta Carmen Calvo.