SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Diocesano de Prevención y Atención de Abusos a Menores, Personas Vulnerables y sus Familias de la Archidiócesis de Santiago ha contabilizado 15 denuncias por casos de abusos en el ámbito de la Iglesia desde 2024, cuando comenzó a funcionar, entre las que figuran "casos actuales" de menores y otros "históricos".

Así lo han informado este jueves en una rueda de prensa celebrada en la Oficina del Peregrino de Santiago de Compostela, en la que han participado el arzobispo de Santiago, Francisco José Prieto Fernández, quien ha animado a las víctimas a denunciar, aunque "hayan pasado muchos años"; el coordinador del Servicio, Luis García Bernadal; y la portavoz, Milagros Otero.

El arzobispo ha querido "reconocer el daño" causado por la Iglesia "cuando falló", al considerar que su deber es "proteger y responder" a lo que las víctimas querían contar. "Por eso, pedimos perdón", ha manifestado.

"Quien acude a nuestro servicio diocesano puede contar lo vivido a su ritmo, saber qué pasos puede dar y tener una persona de referencia a la que acudir después del primer encuentro o conversación", ha apuntado. Asimismo, ha afirmado que deben estar dispuestos a escuchar lo que las víctimas tienen que decir sobre "las propias actuaciones" de la Iglesia y a "corregir" lo que sea necesario.

Durante la rueda de prensa, también han remarcado que la Iglesia "quiere hacerse responsable de todos los casos de abuso".

DOS CASOS EN EL QUE APARTARON A PERSONAL

Desde 2024, cuando comenzó a funcionar el servicio, hay registradas un total de 15 denuncias en el ámbito de la iglesia. Así, en ese mismo año dos personas expusieron su caso; en 2025 fueron siete personas; y, en lo que va de 2026, son cinco personas.

La mayoría de los casos son los denominados por el Servicio como "históricos", es decir, ocurridos "hace bastantes años", aunque recientemente también han recibido "algún caso de menores".

Otero ha puntualizado que debe tenerse en cuenta que, cuando un caso llega al Servicio, puede desplegarse "en más de una persona o afectar a más de una". "Que la gente se atreva a denunciar, que acuda a nosotros, que busque ese puente que le podemos proporcionar. Somos personas absolutamente imparciales", ha asegurado.

En cuanto a las indemnizaciones, la Diócesis de Santiago "sí se hizo cargo" del pago de 4.674 euros en concepto de tratamiento psicológico a una de las víctimas que lo ha solicitado. Otero también ha indicado que, aunque habitualmente se tiende a pensar que la violencia es sexual, "no es así necesariamente".

Respecto al perfil de las víctimas, el más habitual es el de menores. En cuanto a la distribución entre hombres y mujeres, ha señalado que "no hay una diferencia grande, hay un equilibrio". Asimismo, los presuntos abusadores proceden de distintos ámbitos, entre ellos sacerdotes, laicos y miembros de órdenes religiosas.

Actualmente, los casos registrados corresponden al territorio de la Archidiócesis de Santiago, aunque también "llegan casos" de otras diócesis. Cuando esto ocurre, el Servicio procede a "derivar inmediatamente" el caso a la diócesis correspondiente para "poder agilizar la ayuda".

Asimismo, han confirmado que, desde la puesta en marcha del Servicio, se han producido dos casos en los que personal de la Iglesia fue apartado. Entre los casos registrados también hay "alguno" relacionado con el ámbito educativo, que es competencia del Servicio porque "es responsabilidad de la Diócesis".

PROCESO DE DENUNCIA

El Servicio dispone del teléfono 629 885 206, operativo las 24 horas del día. Cuando una víctima o alguien que tiene conocimiento de algún tipo de abuso se pone en contacto con él, se propone un encuentro con la persona que llama, que puede elegir tanto el momento como el lugar y decidir si quiere acudir acompañada.

Además, si el Servicio tiene constancia de que se está produciendo un abuso contra menores, su obligación es "denunciar inmediatamente" ante la Fiscalía. Por el momento, no hay ningún caso en manos de este organismo.

"Son las víctimas las que deciden adónde vamos, por dónde vamos y los tiempos. El centro y la guía de nuestro servicio son siempre ellas", han afirmado.